Cap’ spectacle de cirque sous chapiteau Friche Artistique à côté de la Rodia Besançon samedi 25 octobre 2025.

Friche Artistique à côté de la Rodia 10 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-10-25 2025-10-26 2025-10-29 2025-10-30 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-11 2025-11-14 2025-11-15

Avec son spectacle Cap’ L’Enjoliveur nous embraque pour un voyage surréaliste où cirque, humour, musique et poésie se mêlent et s’emmêlent tissant la trame d’un conte épique où l’on retrouve l’Albatros de Baudelaire en filigrane.

Un monde où l’on croise de drôles de choses et de drôles d’oiseaux.

Acrobatie- danse de corde- numéros insolites- musique live.

Billetterie, buvette et petite restauration 1 heure avant le début du spectacle. .

Friche Artistique à côté de la Rodia 10 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 00 10 49 compagnie.lenjoliveur@wanadoo.fr

