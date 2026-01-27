Cap sports Ploubazlanec Rue du Pouldu Ploubazlanec

Cap sports Ploubazlanec

Rue du Pouldu Gymnase communal Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

La commune de Ploubazlanec organise des stages sportifs à destination des enfants et adolescents (6 à 14 ans). .

Rue du Pouldu Gymnase communal Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 75 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cap sports Ploubazlanec Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol