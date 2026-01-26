Cap Sports Vacances d’Hiver

Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Les activités Cap Sports pour les Vacances de Février

–> Du lundi 23/02 -au mercredi 25/02

– De 10h à 12h30 Escalade

Gymnase du Lycée pro Rosa Parks

16 places. 10€

– De 13h30 à 16h Tir à l’arc

Gymnase du Lycée pro Rosa Parks

16 places. 10€

Sortie patinoire le jeudi 26/02

– Rdv 12h45 Parking de l’école primaire

16 places. 15€.

Sortie bowling/laser game le vendredi 27/02

– Rdv 12h45 impasse du Colombier

– Les enfants ayant participé aux stages seront prioritaires

16 places. 20€.

Tickets CAF et ANCV acceptés

Inscriptions par mail capsports.omsrostrenen@gmail.com

Org. OMS Rostrenen .

Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 55 92 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cap Sports Vacances d’Hiver Rostrenen a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh