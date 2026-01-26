Cap Sports Vacances d’Hiver Rostrenen
Cap Sports Vacances d’Hiver Rostrenen lundi 23 février 2026.
Cap Sports Vacances d’Hiver
Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-23
Les activités Cap Sports pour les Vacances de Février
–> Du lundi 23/02 -au mercredi 25/02
– De 10h à 12h30 Escalade
Gymnase du Lycée pro Rosa Parks
16 places. 10€
– De 13h30 à 16h Tir à l’arc
Gymnase du Lycée pro Rosa Parks
16 places. 10€
Sortie patinoire le jeudi 26/02
– Rdv 12h45 Parking de l’école primaire
16 places. 15€.
Sortie bowling/laser game le vendredi 27/02
– Rdv 12h45 impasse du Colombier
– Les enfants ayant participé aux stages seront prioritaires
16 places. 20€.
Tickets CAF et ANCV acceptés
Inscriptions par mail capsports.omsrostrenen@gmail.com
Org. OMS Rostrenen .
Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 55 92 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cap Sports Vacances d’Hiver Rostrenen a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh