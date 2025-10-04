CAP SUR GRENADE ! Grenade

HALLE DE GRENADE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

La traditionnelle course CAP sur Grenade, organisée par l’association enfile tes baskets , est ouverte à toutes les personnes désirant courir ou marcher, et partager un bon moment.

Au menu :

2 courses route et 2 courses nature départs sur la piste de roller et arrivées sous la magnifique halle huit-centenaire de Grenade-sur-Garonne.

10 km route inscrit au challenge Levy et courses natures inscrites au challenge foulées 32. 1 randonnée et 2 animations enfants : départs et arrivées sous la halle.

Nombreuses récompenses (trophées, médailles, lots) 3 premiers au scratch pour chaque épreuve, les 1ers de chaque catégorie pour le 10 km, un challenge associations/entreprises. Nouveautés: récompenses pour le 1er et la 1ère Grenadain.e et lots par tirage au sort préalable de dossards.

Une après courses des plus chaleureuses et festives sous la halle avec restauration et concert du groupe Ballast . Cette année, l’association l’Autan et l’Harmattan est partenaire de l’évènement. Venez déposer vos vêtements, chaussures de sport trop bien rangés dans les placards, pour soutenir une action solidaire. 12 .

HALLE DE GRENADE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie enfiletesbaskets@gmail.com

English :

The traditional CAP sur Grenade race, organized by the « enfile tes baskets » association, is open to anyone wishing to run or walk, and share a good time.

German :

Der traditionelle Lauf CAP sur Grenade wird vom Verein « enfile tes baskets » organisiert und steht allen Personen offen, die laufen oder wandern und eine gute Zeit miteinander verbringen möchten.

Italiano :

La tradizionale corsa CAP sur Grenade, organizzata dall’associazione « enfile tes baskets », è aperta a chiunque voglia correre o camminare e divertirsi.

Espanol :

La tradicional carrera CAP sur Grenade, organizada por la asociación « enfile tes baskets », está abierta a todos los que quieran correr o caminar y pasar un buen rato.

