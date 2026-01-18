Cap sur la ville Low-Tech Saint-Lô

Cap sur la ville Low-Tech

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-20

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-20

Rendez-vous à la médiathèque de Saint-Lô pour découvrir l’exposition ̀ jusqu’au samedi 31 janvier !

Divers ateliers et rencontres sont prévus pour imaginer un avenir plus durable !

Renseignements au 02 33 77 60 00. .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

English : Cap sur la ville Low-Tech

