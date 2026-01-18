Cap sur la ville Low-Tech Saint-Lô
Cap sur la ville Low-Tech Saint-Lô mardi 20 janvier 2026.
Cap sur la ville Low-Tech
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-20
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-20
Rendez-vous à la médiathèque de Saint-Lô pour découvrir l’exposition ̀ jusqu’au samedi 31 janvier !
Divers ateliers et rencontres sont prévus pour imaginer un avenir plus durable !
Renseignements au 02 33 77 60 00. .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cap sur la ville Low-Tech
L’événement Cap sur la ville Low-Tech Saint-Lô a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Saint-Lô