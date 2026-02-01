Cap sur l’Apollo jeu de piste Châteauroux

Cap sur l’Apollo jeu de piste

Dans le cadre du Festival Jeune public L’ARGENT DE POCHE, venez jouer à un jeu de piste Cap sur l’Apollo !

45 minutes Gratuit À partir de 6/7 ans

Les héros du festival ont besoin de votre aide. Dispersés tout autour du globe, ils comptent sur des aventuriers et aventurières comme vous pour retrouver le chemin de l’Apollo.

En échange, une récompense super chouette vous attend !

Vos missions, si vous les acceptez, vous permettront de retrouver les personnages qui animent les projections du festival des États-Unis au Japon en passant par l’Afrique et un voyage dans le temps !

Jouez en solo, en duo (parents-enfants bienvenus), en trio, quatuor ou plus…

Réservations au cinéma Apollo 02 54 60 18 34 .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

English :

The heroes of the Apollo Cinema need your help! Ben, Frida and the tie-selling weasel have lost the reels of the films to be shown at the Apollo cinema. They’re counting on you to help them!

