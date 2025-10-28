Cap sur le Japon Initiation au jeu de go Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Cap sur le Japon Initiation au jeu de go

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d'Aveyron mardi 28 octobre 2025.

Venez profiter d’une après-midi conviviale et apprenez à jouer au jeu de go, un jeu de stratégie d’origine asiatique, vieux de plus de 2 500 ans. Frédéric Sabaté (Du papier et des idées) vous apprendra les règles en quelques minutes.

English :

Come and enjoy a friendly afternoon learning how to play Go, a strategy game of Asian origin, over 2,500 years old. Frédéric Sabaté (Du papier et des idées) will teach you the rules in just a few minutes.

German :

Genießen Sie einen geselligen Nachmittag und lernen Sie das Go-Spiel kennen, ein über 2500 Jahre altes Strategiespiel asiatischen Ursprungs. Frédéric Sabaté (Du papier et des idées) wird Ihnen in wenigen Minuten die Regeln beibringen.

Italiano :

Venite a godervi un pomeriggio di divertimento e imparate a giocare a Go, un gioco di strategia nato in Asia e risalente a oltre 2.500 anni fa. Frédéric Sabaté (Du papier et des idées) vi insegnerà le regole in pochi minuti.

Espanol :

Venga a disfrutar de una tarde de diversión y aprenda a jugar al Go, un juego de estrategia originario de Asia y con más de 2.500 años de antigüedad. Frédéric Sabaté (Du papier et des idées) te enseñará las reglas en pocos minutos.

