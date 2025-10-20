Cap sur le Japon Lectures de contes et kamishibaï à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Cap sur le Japon Lectures de contes et kamishibaï à Saint Laurent d’Olt

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi 2025-10-20

fin : 2025-10-27

2025-10-20 2025-10-27

De bib en biblio le Réseau des bibliothèques des Causses à l’Aubrac vous fait voyager au Japon !

Lundis 20 et 27 octobre, à 10h30, venez écouter des histoires à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt.

Tout public .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

English :

De bib en biblio the Réseau des bibliothèques des Causses à l’Aubrac takes you on a trip to Japan!

German :

De bib en biblio das Bibliotheksnetz von Les Causses à l’Aubrac lässt Sie nach Japan reisen!

Italiano :

De bib en biblio il Réseau des bibliothèques des Causses à l’Aubrac vi porta in viaggio in Giappone!

Espanol :

De bib en biblio: la Red de Bibliotecas de Causses à l’Aubrac te lleva de viaje a Japón

