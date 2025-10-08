Cap sur le Japon projection du film « Ponyo sur la Falaise » au cinéma de St Geniez d’Olt Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Cap sur le Japon projection du film « Ponyo sur la Falaise » au cinéma de St Geniez d’Olt Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 8 octobre 2025.

Cap sur le Japon projection du film « Ponyo sur la Falaise » au cinéma de St Geniez d’Olt

Jardin du Centre Social 2 Rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

De bib en biblio le Réseau des bibliothèques des Causses à l’Aubrac vous fait voyager au Japon !

Mercredi 8 octobre, à 16h, projection du film « Ponyo sur la Falaise » au cinéma de St Geniez d’Olt.

A partir de 6 ans

Synopsis

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.

1h 41min | Animation, Aventure, Famille

De Hayao Miyazaki

Par Hayao Miyazaki

Avec Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi, Kazushige Nagashima .

Jardin du Centre Social 2 Rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

English :

De bib en biblio the Réseau des bibliothèques des Causses à l’Aubrac takes you on a trip to Japan!

German :

De bib en biblio das Bibliotheksnetz von Les Causses à l’Aubrac lässt Sie nach Japan reisen!

Italiano :

De bib en biblio il Réseau des bibliothèques des Causses à l’Aubrac vi porta in viaggio in Giappone!

Espanol :

De bib en biblio: la Red de Bibliotecas de Causses à l’Aubrac te lleva de viaje a Japón

L’événement Cap sur le Japon projection du film « Ponyo sur la Falaise » au cinéma de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)