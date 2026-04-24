Cap sur le patrimoine ! Le pont des petites découvertes Sarrance
Cap sur le patrimoine ! Le pont des petites découvertes Sarrance mercredi 12 août 2026.
Sarrance
Cap sur le patrimoine ! Le pont des petites découvertes
Sarrance Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Près de l’arche du pont de la Bigue, découverte en famille des histoires cachées de ce lieu ancien. Entre jeux
malins et petites énigmes à résoudre, révélation des secrets du patrimoine au fil de l’eau. .
Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr
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English :
L’événement Cap sur le patrimoine ! Le pont des petites découvertes Sarrance a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn