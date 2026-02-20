Cap sur le propre Laize-Clinchamps

Cap sur le propre

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-17

Participez à une balade utile et conviviale en ramassant les déchets. Ensemble, agissons pour un cadre de vie plus propre et plus sain. Venez en famille, entre amis ou en solo, rejoignez-nous pour une action solidaire en faveur de la nature, une boisson sans alcool offerte à tous les participants.

Ensemble, préservons notre belle planète ! Rejoignez l’aventure rando à pied ouverte à tous, en nettoyant la nature.

Le kit de ramassage vous est fourni et boisson sera offerte à chaque participant ! ☕

Panier pique-nique (6,50€) Sur réservation auprès de Cap Orne

Samedi 4 avril

Départs libres dès 10h30

Site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 LAIZE-CLINCHAMPS (Cap Orne)

ℹ️ Gratuit Plus d’informations et réservations

02 58 06 02 02 .

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 58 06 02 02

English : Cap sur le propre

Take part in a useful and friendly walk and collect rubbish. Together, let’s work towards a cleaner, healthier environment. Come along as a family, with friends or on your own, and join us in a joint action for nature, with a free non-alcoholic drink for all participants.

