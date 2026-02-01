Cap sur les égouts… en 360° ! Musée des égouts de Paris Paris

Plonger sous Paris sans se mouiller les pieds En quelques secondes, le casque vous transporte dans les entrailles de la capitale : galeries monumentales, conduites impressionnantes, passages habituellement réservés aux égoutiers… partout où l’on ne peut pas aller en visite classique, la caméra 360° vous y emmène. On tourne la tête, on explore, on se laisse surprendre par l’ampleur de ce réseau caché sous nos pieds : une véritable exploration souterraine, aussi ludique que spectaculaire.

La visite 360° en casque est proposée à l’intérieur du Musée des Égouts de Paris : pour y accéder, il suffit d’être muni d’un billet d’entrée du musée. Une fois sur place, il ne reste plus qu’à enfiler le casque, se laisser guider… et vivre cette visite inédite qui promet de changer pour toujours votre regard sur les coulisses de Paris.

Au Musée des Égouts de Paris, il est désormais possible de plonger au cœur du réseau souterrain grâce à des casques immersifs, pour une visite à 360° qui complète la découverte sur place. Une expérience inédite, qui permet de voir les égouts comme on ne les a jamais vus, sans quitter le confort du musée.

Le samedi 28 février 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Activité accessible avec un billet d’entrée classique pour le musée des égouts

Tout public. A partir de 7 ans.

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

https://musee-egouts.paris.fr/ +33153682784 musee-des-egouts@paris.fr



Musée des égouts de Paris


