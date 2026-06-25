Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet ! Salle Communale Uchizy
Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet ! Salle Communale Uchizy lundi 13 juillet 2026.
Uchizy
Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet !
Salle Communale Le Bourg Uchizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !
Lieu Salle communal d’Uchizy
Horaires A partir de 17h30
Tarif Entrée libre et gratuite
Au programme
– 17h30-20h30 Laser game et espace ludique
– 21h Défilé aux lampions
– 23h Feu d’artifice et bal
– Buvette et restauration
Pour plus d’informations
Centre Social Intercommunal
1 Rue Chanay 71700 Tournus
03 85 27 04 40
accueil.chanay@tournus.fr .
Salle Communale Le Bourg Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr
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English : Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet !
L’événement Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet ! Uchizy a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II