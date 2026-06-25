Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet ! Salle Communale Uchizy lundi 13 juillet 2026.

Uchizy

Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet !

Salle Communale Le Bourg Uchizy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !

Lieu Salle communal d’Uchizy

Horaires A partir de 17h30

Tarif Entrée libre et gratuite

Au programme

– 17h30-20h30 Laser game et espace ludique

– 21h Défilé aux lampions

– 23h Feu d’artifice et bal

– Buvette et restauration

Pour plus d’informations

Centre Social Intercommunal

1 Rue Chanay 71700 Tournus

03 85 27 04 40

accueil.chanay@tournus.fr .

Salle Communale Le Bourg Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr

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English : Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet !

L’événement Cap sur les Jeux ! Fête du 13 juillet ! Uchizy a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II