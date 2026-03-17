Cap sur les lumières des phares Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Cap sur les lumières des phares

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Partez pour une balade maritime d’exception de 3h30 au départ de l’Aber Wrac’h. Accompagné d’un guide naturaliste,

mettez le cap sur les géants de pierre de la mer d’Iroise du mytique phare du Four jusqu’au majestueux phare de l’île

Vierge, le plus haut d’Europe. Au fil de la nagivation, laissezvous séduire par les paysages spectaculaires de la côte des

Abers, entre eaux turquoises , récits maritimes et panoramas inoubliables. Une expérience unique mêlant nature, histoire et émerveillement. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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English : Cap sur les lumières des phares

L’événement Cap sur les lumières des phares Landéda a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PAYS DES ABERS