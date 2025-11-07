Cap sur les vins d’Adelaide, Australie, et de Hawke’s Bay, Nouvelle Zélande La Cité du Vin Bordeaux

Cap sur les vins d’Adelaide, Australie, et de Hawke’s Bay, Nouvelle Zélande La Cité du Vin Bordeaux vendredi 7 novembre 2025.

Cap sur les vins d’Adelaide, Australie, et de Hawke’s Bay, Nouvelle Zélande Vendredi 7 novembre, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Venez découvrir l’Australie et la Nouvelle-Zélande à travers une dégustation commentée de 6 vins de ces régions.

Partez à la découverte de 6 vins du bout du monde, verre en main ! Ce voyage gustatif vous emmène dans deux grandes régions viticoles de l’hémisphère sud : l’Australie-Méridionale et Hawke’s Bay, en Nouvelle-Zélande. À près de 20 000 kilomètres de la France, ces terres lointaines partagent une quête commune d’excellence viticole. Rejoignez-nous pour explorer les points communs et les contrastes entre leurs cépages, leurs climats et leurs terroirs, en compagnie de sommeliers experts.

Australie-Méridionale : des racines historiques et une richesse viticole exceptionnelle

Avec 18 régions viticoles distinctes, l’Australie-Méridionale est un pilier du vin australien. Grâce à des mesures sanitaires strictes, elle a échappé au phylloxera (ravageur de la vigne), préservant ainsi certains des plus anciens ceps de vigne au monde. La célèbre Barossa Valley en est un fleuron : reconnue pour ses Shiraz puissants, elle exprime pleinement un terroir riche en contrastes thermiques et en histoire. Les vieilles vignes datant du XIXᵉ siècle y produisent des vins d’une rare intensité.

Hawke’s Bay : le soleil néo-zélandais au service des grands vins

Sur la côte est de l’île du Nord, Hawke’s Bay est la région viticole la plus ancienne et la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande. Bénéficiant d’un climat chaud et de vents réguliers du Pacifique, elle offre des conditions idéales pour la culture de la vigne. Les vignerons y exploitent notamment les sols graveleux de Gimblett Gravels, qui donnent naissance à de superbes rouges, principalement à base de Merlot. Le Chardonnay y brille également : riche et opulent, toujours équilibré par une belle acidité.

Une immersion guidée dans les grands terroirs du Sud, à travers une dégustation commentée de cuvées emblématiques : un moment d’évasion, de découverte et de partage.

La dégustation de vins sera accompagnée de planches à partager.

A noter : station debout pendant la dégustation

En partenariat avec : Adelaïde, South Australia (Department of Primary Industries and Regions, South Australia), Hawke’s Bay Tourism (Nouvelle-Zélande) & Great Wine Capitals

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

