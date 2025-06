Cap sur l’été Evènements à Marignane Marignane 1 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Cap sur l’été Evènements à Marignane Du 01/07 au 31/08/2025.

Le programme et les horaires sont disponibles sur le site et la page Facebook de la Ville, et relayés par l’Office de Tourisme. Divers lieux Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

De nombreux spectacles et animations gratuits vous sont proposés, durant tout l’été, par la Ville de Marignane.

De quoi vous divertir toute la saison estivale !

Divers lieux

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

English :

Many free shows and animations are proposed to you, during all the summer, by the City of Marignane.

Enough to entertain you all summer long!

German :

Die Stadt Marignane bietet Ihnen den ganzen Sommer über zahlreiche kostenlose Aufführungen und Veranstaltungen an.

So können Sie sich den ganzen Sommer über unterhalten lassen!

Italiano :

La città di Marignane offre una vasta gamma di spettacoli ed eventi gratuiti per tutta l’estate.

C’è molto da divertirsi per tutta l’estate!

Espanol :

La ciudad de Marignane ofrece una amplia gama de espectáculos y eventos gratuitos durante todo el verano.

Hay mucho para entretenerse durante todo el verano

