Cap sur l’illusion Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Cap sur l’illusion

Mardi 14 avril 2026 à partir de 11h.

Séance à 11h puis 14h30 et 16h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Un spectacle de magie dès 4 ans au Divadlo Théâtre Marseille.Familles

Liloo & Kristof, accompagnés de Captain Jack, vous proposent un voyage extraordinaire au cœur de la magie des pirates.

Ils ont parcouru les 7 mers dans le seul but de vous divertir. Vous allez découvrir et applaudir des expériences et des illusions qui viennent des 4 coins du monde (alors que la Terre est ronde!!!). Pour vous, l’insolite sera magique! Alors prenez place. Hissez la grande voile! A bâbord toute! Et cap sur l’illusion ! .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

A magic show from age 4 at Divadlo Théâtre Marseille.

L’événement Cap sur l’illusion Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille