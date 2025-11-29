Cap sur l’inclusion Nogent-sur-Oise

Cap sur l’inclusion

La Médiathèque Maurice Schumann en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise vous invite à une journée de sensibilisation à l’occasion de la Journée Internationale des personnes en situation de handicap. Samedi 29 novembre de 10h à 17h: programme sur www.mediatheque.nogentsuroise.fr

Samedi 29 novembre, la Médiathèque Maurice Schumann en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise vous invite à une journée de sensibilisation à l’occasion de la Journée Internationale des personnes en situation de handicap.

Livres lus numériques Livres tactiles illustrés, parcours immersif, réalité virtuelle, spectacle, accessible en Langue des Signes.

Une occasion unique de mieux comprendre les enjeux de l’inclusion !

Découvrez le programme sur le site de la médiathèque www.mediatheque.nogentsuroise.fr

Gratuit, accès libre.

Renseignements au 03 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

English :

The Maurice Schumann multimedia library, in partnership with the Médiathèque Départementale de l’Oise, invites you to an awareness-raising day to mark the International Day of Persons with Disabilities. Saturday, November 29 from 10am to 5pm: program on www.mediatheque.nogentsuroise.fr

German :

Die Mediathek Maurice Schumann lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Mediathek des Departements Oise zu einem Sensibilisierungstag anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen ein. Samstag, 29. November von 10 bis 17 Uhr: Programm auf www.mediatheque.nogentsuroise.fr

Italiano :

La Biblioteca multimediale Maurice Schumann, in collaborazione con la Médiathèque Départementale de l’Oise, vi invita a una giornata di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Sabato 29 novembre, dalle 10.00 alle 17.00: programma su www.mediatheque.nogentsuroise.fr

Espanol :

La mediateca Maurice Schumann, en colaboración con la Médiathèque Départementale de l’Oise, le invita a una jornada de sensibilización con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sábado 29 de noviembre de 10.00 a 17.00 horas: programa en www.mediatheque.nogentsuroise.fr

