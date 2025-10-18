Cap sur l’international Rue Salvador Allende Saint-Malo
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 13:00:00
2025-10-18
Envie de partir à l’étranger, pour apprendre, s’engager, échanger ou tout simplement voyager ? Le Pôle Jeunesse de la ville organise un temps d’information et d’échanges sur le thème Cap sur l’international .
Vous trouverez également tombola (dont un bon cadeau d’une valeur de 500 euros offert par Brittany Ferries), des ateliers cuisine et sports du monde.
Accès libre, de 9h à 13h ouvert à tous gratuit. .
Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 51 10 60
