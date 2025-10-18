Cap sur l’international Rue Salvador Allende Saint-Malo

Cap sur l’international Rue Salvador Allende Saint-Malo samedi 18 octobre 2025.

Cap sur l’international

Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Envie de partir à l’étranger, pour apprendre, s’engager, échanger ou tout simplement voyager ? Le Pôle Jeunesse de la ville organise un temps d’information et d’échanges sur le thème Cap sur l’international .

Vous trouverez également tombola (dont un bon cadeau d’une valeur de 500 euros offert par Brittany Ferries), des ateliers cuisine et sports du monde.

Accès libre, de 9h à 13h ouvert à tous gratuit. .

Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 51 10 60

English : Cap sur l’international

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cap sur l’international Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-03 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel