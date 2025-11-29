CAP SUR NOËL Agde

CAP SUR NOËL

Quai Jean Miquel Agde Hérault

Le Village de Noël du Cap d’Agde vous accueille dans une ambiance chaleureuse et féérique.

Découvrez les chalets installés au coeur d’une forêt magique, glissez sur la patinoire de glace, déambulez avec les personnages des parades, dégustez des spécialités locales, faites des tours de manèges et surtout prenez la pose avec le Père Noêl et ses lutins.

Sur la Rambla du Soleil

Les bulles de Noël

Installées sur la Rambla du Soleil, de magnifiques bulles transparentes de différentes tailles accueillent, en partenariat avec les commerçants de Cap Shopping, des terrasses d’hiver, le salon du Père Noël et des boutiques éphémères.

Venez découvrir ces bulles et prendre place à l’intèrieur pour dégustrer des huîtres, un bon chocolat chaud ou encore prendre une photo dans la Bulle de Noël !

Hors vacances scolaires

Ouverture du Village de Noël de 10h00 à 20h00

Manèges 16h30>19h00 et dès 11h00 les week-ends

Durant les vacances scolaires

Ouverture du Village de Noël de 10h00 à 22h00

Manèges de 11h00 à 20h00

Programme

> Samedi 29 novembre

>15h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

>17h les plus beaux chants de Noël avec Nina

>18h animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Inauguration du Village de Noël (horaire non communiqué)

Dimanche 30 novembre

> 15h les contes de Madame Noël et atelier lettres au Père Noël

> 16h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

Mercredi 3 décembre

> 12h une expérience culinaire féérique avec dégustation de produits locaux dans les chalets

Samedi 6 décembre

> 15h parade musicale de Noël

> 16h et 17h photo avec le Père Noêl (17h à la Rambla du Soleil)

Dimanche 7 décembre

> 18h parade de Noël avec lutins, échassiers, mascottes et chanteurs

Mercredi 10 décembre

> 12h une expérience culinaire féérique avec dégustation de produits locaux dans les chalets

Samedi 13 décembre

Toute la journée Toys run un tour de moto contre un jouet

> 16h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

> 18h animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Dimanche 14 décembre

> 15h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

Mercredi 17 décembre

> 12h une expérience culinaire féérique avec dégustation de produits locaux dans les chalets

Samedi 20 décembre

>15h les contes de Madame Noël et atelier lettres au Père Noël

>17h les plus beaux chants de Noël avec Nina

>18h animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Dimanche 21 décembre

> 18h parade de Noël avec lutins, échassiers, mascottes et chanteurs

>19h aniamtion DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Lundi 22 décembre

>11h et 15h maquillage enfants (15h à la Rambla du Soleil)

Mardi 23 décembre

> 16h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

Mercredi 24 décembre

>12h une expérience culinaire féérique avec dégustation de produits locaux dans les chalets

> 16h et 17h photo avec le Père Noêl (17h à la Rambla du Soleil)

Jeudi 25 décembre

> 18h animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Vendredi 26 décembre

> 17h concert Sylvie & son accordéon

>19h: animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Samedi 27 décembre

>15h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

>19h: animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Dimanche 28 décembre

> 14h spectacle du Grinch

Mardi 30 décembre

> 17h concert Sylvie & son accordéon

>19h: animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Jeudi 1er janvier

>12h dégustation de lentilles dans les chalets

Vendredi 2 janvier

>17h Moon & Ramon , variété internationale

Samedi 3 janvier

> 11h et 15h maquillage enfants (15h à la Rambla du Soleil)

>16h parade avec Minnie , Mickey, Olaf ou encore Buzz l’Eclair, accompagnés en musique par des majorettes

>19h: animation DJ avec les plus grands tubes autour de la patinoire

Dimanche 4 janvier

> 12h à 18h clossing avec animation DJ et les plus grands tubes autour de la patinoire

> Renseignements

Association Marché de Noël

assmarchdenoel@gmail.com

English :

The Cap d’Agde Christmas Village welcomes you in a warm and magical atmosphere.

German :

Das Weihnachtsdorf von Cap d’Agde empfängt Sie in einer warmen und märchenhaften Atmosphäre.

Italiano :

Il Villaggio di Natale di Cap d’Agde vi accoglie in un’atmosfera calda e magica.

Espanol :

El pueblo navideño de Cap d’Agde le da la bienvenida en un ambiente cálido y mágico.

