Cap sur ton avenir

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 08:00:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Découvrir parcours post-bac et apprentissage grâce à témoignages, conseils et activités interactives. Un moment pour construire un projet d’avenir motivant.

Découvrir les options après le bac et les possibilités offertes par l’apprentissage grâce à des témoignages, des conseils et des activités interactives. Une expérience complète pour aider jeunes et familles à construire un projet d’avenir éclairé et motivant. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover post-bac career paths and apprenticeships through testimonials, advice and interactive activities. A moment to build a motivating project for the future.

L’événement Cap sur ton avenir Thann a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay