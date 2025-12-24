Cap Vacances 6-17 ans, Perros-Guirec

Cap Vacances 6-17 ans

12 Rue des 7 Îles Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-16

Pendant les petites vacances scolaires, le service jeunesse vie scolaire et sport vous propose un programme d’animations à la carte pour tous les goûts.

Tant sportives que culturelles, les activités sont encadrées et menées par des professionnels.

De la découverte au perfectionnement, des tournois sportifs aux sorties à thèmes en passant par des activités manuelles originales… pas le temps de s’ennuyer avec pas moins de 40 animations ludiques et sportives pour s’amuser pendant les vacances !

Un moyen pour ne pas s’ennuyer et une promesse de s’amuser !!! .

12 Rue des 7 Îles Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 62

