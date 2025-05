Capacités ou incapacités au travail au fil des parcours. Connaître, reconnaître, accompagner – Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris, 26 mai 2025, Paris.

Capacités ou incapacités au travail au fil des parcours. Connaître, reconnaître, accompagner avec le CNAM

Coordination scientifique : Mathéa Boudinet, Alban Mocquin, Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan, Céline Mardon et Catherine Delgoulet.

Les capacités ou les incapacités de travailler, telles qu’elles sont perçues et évaluées, jouent un rôle déterminant dans le déroulement du parcours professionnel, tant du point de vue du maintien en emploi que de la progression au sein des organisations. Les termes de « capacité » et d’« incapacité » renvoient l’idée d’une évaluation de la personne vis-à-vis du travail et de la santé compte tenu d’une situation de travail considérée. Pour autant, on constate que d’une part, ces termes ne font pas l’objet d’une définition et d’un usage stabilisés parmi les acteur·ices des organisations engagé·es dans une telle évaluation. D’autre part, cette qualification individualise la notion de santé au travail, en ignorant le rôle des conditions dans lesquelles se déroule le travail.

Envisageant les notions de « capacité » ou « incapacité » comme irréductibles à un dispositif légal spécifique, comme la procédure d’inaptitude au travail, le séminaire invite à réfléchir de manière large aux modes d’évaluation des capacités ou des incapacités des travailleur·euses, ainsi qu’aux conséquences de ces évaluations (ou de leur absence) sur les parcours professionnels. Répondre à cette invitation implique de faire varier les regards disciplinaires et les échelles d’analyse pour mieux penser la diversité des dispositifs visant à comprendre, reconnaître et accompagner les situations dans lesquelles se trouvent les travailleur·euses.

Le séminaire sera ainsi l’occasion de réfléchir à cette problématique, à partir d’interventions de chercheur·es et de professionnel·les :

Comment envisager théoriquement les notions de « capacité » et d’« aptitude » au travail ?

Comment se construisent les dispositifs relatifs à la capacité, à l’aptitude ou au maintien en emploi ?

Qui sont les acteurs évaluant, reconnaissant et accompagnant les personnes et quels sont leurs rôles ?

Quelles stratégies, individuelles et collectives, les personnes mettent-elles en place, en tirant parti de leur expérience, pour demeurer capables ou aptes à travailler et se maintenir en emploi ?

En quoi les conditions de travail éprouvées au fil de la vie laissent-elles des traces et sont-elles vectrices d’inégalités dans les parcours ?

