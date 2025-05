Capbreton Jazz Festival // Exposition 35 Ans De Jazz // Vernissage Musical – Rue du Général de Gaulle Capbreton, 11 juin 2025 18:30, Capbreton.

Revivez l’épopée du Festival au travers de clichés évoquant ses débuts, en rendant un hommage à son créateur, Christian Nogaro. Retrouvez également une rétrospective des affiches du Festival et une sélection de photos des dernières éditions au jardin public. Du 5 juin au 5 juillet Avec l’ensemble de nos partenaires et protagonistes du Jazz sur le territoire. .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05 mop@capbreton.fr

English :

Relive the Festival?s epic through photos evoking its beginnings, and pay tribute to its creator, Christian Nogaro. A retrospective of Festival posters and a selection of photos from recent editions can also be seen in the public garden. From June 5 to July 5 With all the

German :

Erleben Sie das Epos des Festivals anhand von Bildern, die an seine Anfänge erinnern und eine Hommage an seinen Schöpfer Christian Nogaro darstellen. Außerdem gibt es eine Retrospektive der Festivalplakate und eine Auswahl von Fotos der letzten Ausgaben des Festivals im öffentlichen Garten. 5. Juni bis 5. Juli Mit dem Ensemble von

Italiano :

Rivivete l’epica storia del Festival attraverso fotografie che evocano i suoi inizi e rendono omaggio al suo creatore, Christian Nogaro. Nel giardino pubblico sarà inoltre allestita una retrospettiva dei manifesti del Festival e una selezione di foto delle ultime edizioni. Dal 5 giugno al 5 luglio Con tutte le

Espanol : Capbreton Jazz Festival // Exposition 35 Ans De Jazz // Vernissage Musical

Reviva la épica historia del Festival a través de fotografías que evocan sus inicios y rinden homenaje a su creador, Christian Nogaro. También habrá una retrospectiva de carteles del Festival y una selección de fotos de las últimas ediciones en el jardín público. Del 5 de junio al 5 de julio Con toda la

