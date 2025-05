Capbreton Jazz Festival //Pique Nique Jazz / Marc Hévéa Cha Nougaro – Jardin Public Capbreton, 5 juillet 2025 11:30, Capbreton.

Capbreton Jazz Festival //Pique Nique Jazz / Marc Hévéa Cha Nougaro
Jardin Public Avenue Georges Clemenceau
Capbreton
Landes

Gratuit

Début : 2025-07-05 11:30:00

fin : 2025-07-05 13:00:00

2025-07-05

Incroyable rencontre ! Marc Hévéa un soir dans un rond de lumière a chanté “Cécile” devant Hélène et Claude Nougaro en personne. Immense émotion, échange de mains serrées, bonheur de l’instant partagé, vibrations ! C’est tout ceci que vous ressentirez dans ce très bel hommage à la magnifique œuvre du poète toulousain. J’ai voulu retracer et partager à mon humble façon une parcelle de l’œuvre de cet artiste immense au charisme 1ères PARTIES CIRCUS THE FREAKY HIPS En partenariat avec Le Circus Vibrant hommage aux grands standards des années 60, The Freaky Hips c’est un quartet, acteur d’une certaine transmission orale, musicale, pour rendre un respectueux hommage à toute cette créative époque du jazz, des années 60 et des débuts de la Soul, du Funk, du New Orleans et du Boogaloo mélangés. envoutant et à la poésie éternelle… Marc Hévéa. .

Jardin Public Avenue Georges Clemenceau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@capbreton.fr

English :

Incredible encounter! One evening, Marc Hévéa sang Cécile in front of Hélène and Claude Nougaro themselves. Immense emotion, shaking hands, the joy of a shared moment, vibrations! You’ll feel it all in this beautiful tribute to Nougaro’s magnificent work

German :

Ein unglaubliches Treffen! Marc Hévéa sang eines Abends in einem Lichtkreis « Cécile » vor Hélène und Claude Nougaro selbst. Unermessliche Emotionen, der Austausch von Handschlägen, das Glück des geteilten Augenblicks, Vibrationen! All das werden Sie in dieser wunderschönen Hommage an das großartige Werk von Céline Nougarou spüren

Italiano :

Un incontro incredibile! Una sera, Marc Hévéa ha cantato Cécile davanti agli stessi Hélène e Claude Nougaro. Un’emozione immensa, mani che si stringono, la gioia di un momento condiviso, vibrazioni! Sentirete tutto questo in questo bellissimo omaggio alla magnifica opera di Nougaro

Espanol : Capbreton Jazz Festival //Pique Nique Jazz / Marc Hévéa Cha Nougaro

Un encuentro increíble Una noche, Marc Hévéa cantó Cécile delante de los propios Hélène y Claude Nougaro. Emoción inmensa, apretones de manos, la alegría de un momento compartido, ¡vibraciones! Lo sentirá todo en este hermoso homenaje a la magnífica obra de Nougaro

