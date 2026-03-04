Capc × Cinémarges, Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux

Capc × Cinémarges Mercredi 8 avril, 19h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gironde

Cinéaste d’avant-garde, figure majeure du cinéma expérimental, Lionel Soukaz s’est éteint en 2025. Le Capc et Cinémarges lui rendent hommage à travers la projection d’un documentaire qui lui est consacré et d’un film co-réalisé avec Stéphane Girard. La séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

EROS MILITANT

Hommage au cinéaste Lionel Soukaz

En clôture du Festival Cinémarges (1-8 avril 2026)

En présence de Stéphane Gérard

Jeune gay dans les années 1970, Lionel découvre le cinéma et la radicalité politique dans les traces du FHAR (Front homosexuel d’action révolutionnaire). C’est avec sa caméra qu’il participe à ces années rouges, noires et roses : il filme les luttes, mais aussi les mouvements du « désir ». Il co-signe son film le plus emblématique, “Race d’ep” (pédéraste en verlan), avec l’écrivain-militant Guy Hocquenghem, en 1979, sur un siècle de représentations homos. Avec “Ixe”, film expérimental, il fait l’inventaire de tout ce qui était interdit… Puis viennent les sinistres années 1980 : celles du reflux des luttes, des drogues, et surtout, celles du sida. Les amis et amants de Lionel disparaissent, un à un. Lui survit et, caméra vidéo en main, commence à tout filmer à partir de 1991 : la vie, les amours, le sexe, la pensée, les luttes.. dans un vaste ensemble, intitulé “Journal Annales”, qui fait plus de 2000 heures.

Dans les années 2010, sa rencontre avec le cinéaste expérimental, Stéphane Gérard (“Rien n’oblige à répéter l’histoire”) sera décisive pour la sauvegarde de son journal vidéo, à partir duquel ils ont coréalisé ses deux derniers films : “En Corps +” et “Artistes en Zone Troublés”.

ARTISTES EN ZONE TROUBLÉS de Lionel Soukaz, Stéphane Gérard (39min, 2023)

Son amant depuis 1982, Hervé Couergou deviendra le compagnon de Lionel pendant les douloureuses années de l’épidémie de VIH/sida. Ils partagent leurs amis, leurs amants, la création, les désespoirs et les joies, leur vie en soi. Ce film raconte l’histoire d’Hervé et de Lionel, une histoire comme un refuge dans la tempête, et le génie poétique qui s’exprime dans les cassettes du journal vidéo, dans leurs correspondances et sur les pages colorées des journaux intimes.

LIONEL SOUKAZ, LE DÉSIR ET LE MANQUE de Yves-Marie Mahé (1h10, 2025)

Un film-hommage à Lionel fait d’extraits de ses films et d’entretiens glanés à différentes époques de sa vie. Souvent filmé par ses proches, le documentaire se centre sur son cinéma, à l’appui de ses nombreuses interventions publiques, mais aussi sur l’intime. Cette récolte d’images permet de les sauver, et de dessiner le portrait d’un militant qui n’a eu de cesse de filmer pour que “les autres ne disparaissent pas”.

Séance en collaboration avec Bordeaux Ville Sans Sida

Séance en collaboration avec Bordeaux Ville Sans Sida

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis sa fondation en 1973, le Capc (Centre d'arts plastiques contemporains) a toujours été un espace exceptionnel pour la création. Au cours de ses cinquante années d'existence, ce lieu de recherche et d'expérimentation a su rapprocher artistes et publics, curieux de découvrir de nouvelles formes d'art, d'exposition et de médiation, dans des formats toujours renouvelés.

Il accède au statut de musée en 1984 et obtient l’appellation « Musée de France » en 2002 puis le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en 2021.

Installé dans l’Entrepôt Lainé un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne, le Capc dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales bâti en 1824 a connu trois grandes phases de travaux de rénovation menées entre 1984 et 1990 par les architectes architectes Denis Valode et Jean Pistre accompagnés de la designeuse Andrée Putman.

Le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose tout au long de l’année un foisonnant programme d’expositions, de résidences d’artistes ainsi que de nombreux rendez-vous culturels et éducatifs. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions)

• 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit

• 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef

• 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans

• Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

HORAIRES

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et le 2e mercredi du mois de 11h à 20h.

Le musée est fermé les lundis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 aôut)

