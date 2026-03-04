Capcom Go, École municipale d’Astronomie, Alès

Capcom Go Mercredi 27 mai, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

Se mettre à la place d’un ingénieur en aéronautique le temps d’une après-midi est le rêve de beaucoup d’enfants. Cet atelier consiste à fabriquer une petite fusée à réaction chimique « sans danger » et de procéder à son décollage. Nous partirons sur les traces des missions Apollo dans le tout nouveau planétarium de l’École d’Astronomie.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=57970480 »}]

Atelier de découverte de l’astronomie science atelier