CAPÉCHADE ATELIER CUISINE Marseillan

CAPÉCHADE ATELIER CUISINE Marseillan samedi 4 octobre 2025.

CAPÉCHADE ATELIER CUISINE

1 avenue de la Marine Marseillan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Apprenez les techniques pour réaliser vos futurs pâtisseries et brioches.

Pates levées, pâtes feuilletées et briochesNous vous donnons rendez-vous le samedi 4 octobre de 10h à 17h à La Capéchade pour un nouvel atelier cuisine!Apprenez les techniques pour réaliser vos futurs pâtisseries et brioches. Ce 4 octobre, dés le matin, nous préparerons les pâtes que nous laisserons “pousser” le temps d’un déjeuner partager. Puis nous reprendrons l’atelier pour finaliser la pâtes sablée & réaliser les brioches.Vous repartirez avec 1 brioche et une pâte feuilletée.Ps Pensez à apporter des contenants.L’atelier est proposé au tarif de 15 € par personne. Les places sont limitées à 8 participants… ne tardez pas à réserver !Pour réserver, par mail à: accueil@lacapechade.org, ou par téléphone: 07 50 68 06 16.15 € par personne. Les places sont limitées à 8 participantsOn vous attend pour cuisiner, échanger et se régaler ensemble ! .

1 avenue de la Marine Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 7 50 68 06 16 accueil@lacapechade.org

English :

Learn how to make your future pastries and brioches.

German :

Lernen Sie die Techniken, um Ihre zukünftigen Backwaren und Brioches herzustellen.

Italiano :

Imparate le tecniche per realizzare i vostri futuri pasticcini e brioches.

Espanol :

Aprenda las técnicas para elaborar sus futuros pasteles y brioches.

L’événement CAPÉCHADE ATELIER CUISINE Marseillan a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE