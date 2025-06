CAP’ELECTRO Torreilles 9 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

CAP’ELECTRO Espace Capellans Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09 23:00:00

2025-07-09

Vibrez au rythme de l’électro avec un DJ présent au marché des Chalets

.

Espace Capellans

Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

Vibrate to the rhythm of electro with a DJ at the Chalets market

German :

Vibrieren Sie im Elektro-Rhythmus mit einem DJ, der auf dem Markt in Les Chalets auflegt

Italiano :

Vibrare al ritmo della musica electro con un DJ al mercato degli Chalet

Espanol :

Vibra al ritmo de la música electro con un DJ en el mercado de Chalets

L’événement CAP’ELECTRO Torreilles a été mis à jour le 2025-06-19 par BIT DE TORREILLES