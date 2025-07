Capform cours de gym Messanges

Capform cours de gym Messanges mardi 22 juillet 2025 09:30:00.

Capform cours de gym

Salle de danse, rond point du bourg Messanges Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 09:30:00

fin : 2025-07-22 10:45:00

Date(s) :

2025-07-22

L’association Capform Messanges vous propose pendant les vacances scolaires d’été

– tous les mardis matins

– un cours de gym

– ouvert à tous/toutes.

Travail et bonne humeur assurés.

La salle n’étant pas très grande, réservez votre place la veille par téléphone.

Salle de danse, rond point du bourg Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 21 26 73

English : Capform cours de gym

During the summer school vacations, the Capform Messanges association offers :

– every Tuesday morning

– a gym class

– open to all.

Hard work and good humor guaranteed.

As the hall is not very large, please reserve your place the day before by telephone.

German : Capform cours de gym

Der Verein Capform Messanges bietet Ihnen während der Sommerschulferien :

– jeden Dienstagmorgen

– einen Gymnastikkurs

– der für alle offen ist.

Arbeit und gute Laune sind garantiert.

Da der Raum nicht sehr groß ist, sollten Sie Ihren Platz am Vortag telefonisch reservieren.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche estive, l’associazione Capform Messanges vi propone :

– ogni martedì mattina

– una lezione di ginnastica

– aperto a tutti.

Lavoro duro e buon umore garantiti.

La sala non è molto grande, quindi prenotate il vostro posto il giorno prima per telefono.

Espanol : Capform cours de gym

Durante las vacaciones escolares de verano, la asociación Capform Messanges le propone :

– todos los martes por la mañana

– una clase de gimnasia

– abierta a todos.

Trabajo duro y buen humor garantizados.

La sala no es muy grande, así que reserva tu plaza el día anterior por teléfono.

L’événement Capform cours de gym Messanges a été mis à jour le 2025-06-28 par OTI LAS