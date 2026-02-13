CAP’Handi & Séniors Salon des séniors et du handicap avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux

CAP’Handi & Séniors Salon des séniors et du handicap

avenue du 8 Mai 1945 Salle de la Rubannerie (ancienne salle de la Coupe du Monde) Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Le Salon CAP’Handi & Séniors célèbre cette année sa 10ᵉ édition. Un salon pour s’informer, agir et mieux vivre au quotidien. Un rendez-vous dédié au bien-être, à la santé et au maintien à domicile. Des animations variées pendant deux jours. Ouvert à tous.

.

avenue du 8 Mai 1945 Salle de la Rubannerie (ancienne salle de la Coupe du Monde) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 75 16 sylvie.licheron@cneap.fr

English :

The CAP’Handi & Séniors trade show celebrates its 10? edition this year. A show for information, action and better daily living. An event dedicated to well-being, health and home care. Two days of varied activities. Open to all.

