Capi & Greg Herma débarquent au BB Bistrot Braisé Arles samedi 28 février 2026.
Samedi 28 février 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2026-02-28 20:00:00
DJ SET & Restauration au Bistrot Braisé !
Une soirée festive, du bon son et de quoi se régaler entre amis.
– DJ set by Capi & Greg Herma
– Ambiance, gourmandise et convivialité au rendez-vous .
Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 83 00 71 bistrotbraise@gmail.com
English :
DJ SET & Catering at the Bistrot Braisé!
