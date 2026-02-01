Capi & Greg Herma débarquent au BB Bistrot Braisé Arles

Capi & Greg Herma débarquent au BB

Samedi 28 février 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

DJ SET & Restauration au Bistrot Braisé !

Une soirée festive, du bon son et de quoi se régaler entre amis.



– DJ set by Capi & Greg Herma

– Ambiance, gourmandise et convivialité au rendez-vous .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 83 00 71 bistrotbraise@gmail.com

English :

DJ SET & Catering at the Bistrot Braisé!

L’événement Capi & Greg Herma débarquent au BB Arles a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Arles