CAPITAINE FEE – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

CAPITAINE FEE Début : 2026-04-16 à 15:00. Tarif : – euros.

Il était une fée, destinée à devenir Fée du logis, bien décidée à quitter son château rose pour devenir pirate des mers et chevalière des terres.Embarquez avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l’assaut d’un bateau pirate où vous rencontrerez un chevalier valeureux mais… peureux, un grand pirate pas rikiki et plein de personnages tendres et farfelus. Mais gare à la sorcière fripouille citrouille qui fout la trouille !Une comédie pour toute la famille, un conte de fée moderne qui mélange les codes et les genres avec princesses, chevaliers, chansons et rires pour petits pirates et minis fées… ministes dès 4 ans.

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38