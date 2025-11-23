CAPITAINE FRIMOUSSE – CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR DES OCE – CINEMA OLYMPIA Dijon

CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR DES OCE Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire tout en féerie et en chansons !Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, Bernard est enlevé par un Pirate, James Took , le roi des Mers.Accompagné par la fée Glinda, du perroquet Pepito et de Ernest le Dragon, Capitaine Frimousse doit retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de retrouver son ami et de sauver la terre du règne du Roi des Mers.Une comédie-musicale d’aventure pour toute la famille de Jean Goltier, qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féériques.

CINEMA OLYMPIA 16 AVENUE MARECHAL FOCH 21000 Dijon 21