Capitaine Frimousse, le trésor des océans Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Capitaine Frimousse, le trésor des océans

Samedi 10 janvier 2026 de 11h à 11h50.

Samedi 17 janvier 2026 de 11h à 11h50.

Samedi 24 janvier 2026 de 11h à 11h50.

Samedi 31 janvier 2026 de 11h à 11h50. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !



Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, Bernard est enlevé…

Accompagné par Pepito, un perroquet hilarant, et Ernest le Dragon, Capitaine Frimousse doit retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de retrouver son ami et de sauver la terre du règne du Roi des Mers.





Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.





De et Avec Jean Goltier, en alternance avec Claudia Lapisardi. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 CONTACT.CDM1@ORANGE.FR

English :

Young and old, embark on an extraordinary adventure!

