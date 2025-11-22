CAPITAINE FRIMOUSSE LE TRESOR DES OCEANS – THEATRE DE LA FOUCOTTE Nancy

CAPITAINE FRIMOUSSE LE TRESOR DES OCEANS Début : 2025-11-22 à 16:30. Tarif : – euros.

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, le petit Bernard est enlevé !Accompagné par Pepito, un perroquet hilarant, Ernest, un petit Dragon, et tous les animaux de l’île de Tikapi, Capitaine Frimousse devra retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de vaincre le Roi des Mers Karzantor et retrouver son ami Bernard.Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.

THEATRE DE LA FOUCOTTE 3 RUE DE LA FOUCOTTE 54000 Nancy 54