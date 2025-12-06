Capland Espace René-Cassin Le Pellerin

Capland Espace René-Cassin Le Pellerin samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 14:00 – 21:00

Gratuit : non En famille

Cette année, la magie de Noël prendra une toute nouvelle dimension au Pellerin avec la première édition de Capland, un événement féérique imaginé et organisé par l’association CAP ô Pellerin. Pensé comme un véritable royaume enchanté à destination des enfants – et des parents qui gardent une âme d’enfant – Capland promet une journée exceptionnelle placée sous le signe du rêve, de la joie et du partage. Avec Capland, l’association des commerçants, artisans et professionnels de la commune du Pellerin CAP ô Pellerin entend offrir à la commune un Noël unique, festif et convivial ! Rendez-vous samedi 6 décembre, de 14h à 21h, à l’espace René-Cassin Pour l’occasion, la grande salle de sport Antoine Rigaudeau se transformera en un véritable parc d’attractions éphémère. Un univers enchanté, des animations à foison : tout a été pensé pour faire briller les yeux des petits comme des grands !Au programme : manège traditionnel, châteaux et jeux gonflables, renne mécanique, sculpteur de ballons, stands de maquillage… Une multitude d’activités attend les familles pour un après-midi inoubliable.Gourmandises sucrées, surprises et ambiance festive seront également au rendez-vous pour plonger tous les visiteurs dans l’esprit de Noël.Et pendant que les enfants jouent et s’émerveillent, les parents pourront flâner dans un petit marché de Noël installé sur place. Quelques artisans et créateurs locaux y proposeront leurs produits : vins, créations en tissu, objets faits main… Une sympathique opportunité de dénicher quelques idées cadeaux ou de s’offrir un moment de détente au cœur de l’effervescence festive.Entrée : 5 € La véritable histoire du Père Noël, un spectacle familial, drôle et participatif pour petits et grands En parallèle des animations, la salle de spectacle de la Martinière accueillera un spectacle familial aussi drôle que touchant : « La Véritable Histoire du Père Noël », proposé par la compagnie Amuz’heures.Sur scène, le duo des Mam’zèles revisitera avec humour et poésie la vie du légendaire bonhomme en rouge. Entre chansons, jeux avec le public, disputes espiègles et révélations historiques, ce spectacle participatif séduira petits et grands.Deux séances seront proposées dans l’après-midi pour permettre à tous de découvrir les origines de Saint Nicolas… et de rire ensemble des idées farfelues de Vic et de la rigueur de Mel.Séances à 14h30 et à 16h30Tarifs : À partir de 10 €Billetterie sur https://www.helloasso.com/associations/cap-o-pellerin/evenements/Chaque entrée comprend un ticket de tombola avec à la clé un superbe lot d’une valeur de 500 €.

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640