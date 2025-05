Cap’O’Bac Révisions accompagnées – Place du Lieutenant Georges Morel Grasse, 24 mai 2025 10:00, Grasse.

2025-05-24 10:00:00

2025-05-24 12:00:00

2025-05-24

Cap’ O’ Bac Révisions accompagnées

Des professeurs de maths et physique chimie sont à votre disposition pour répondre à vos questions et réaliser avec vous des cas pratiques et exercices.

Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre

Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr

English :

Cap? O? Bac Accompanied revision

Our math and physics chemistry teachers are on hand to answer your questions and help you with case studies and exercises.

German :

Kap? O? Abitur Begleitetes Lernen

Lehrer für Mathematik und Physik/Chemie stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und mit Ihnen Fallbeispiele und Übungen zu bearbeiten.

Italiano :

Cap? O? Bac Ripasso accompagnato

I nostri insegnanti di chimica matematica e fisica sono a disposizione per rispondere alle vostre domande e lavorare con voi su casi di studio ed esercizi.

Espanol :

¿Cap? O? Bac Repaso acompañado

Nuestros profesores de matemáticas y física-química están a tu disposición para responder a tus preguntas y trabajar contigo en casos prácticos y ejercicios.

