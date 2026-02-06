Cappuccino littéraire : Femmes et métamorphoses Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Cappuccino littéraire : Femmes et métamorphoses Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 28 mars 2026.
Le premier Cappuccino de l’année s’associe à la Semaine de la langue française et de la Francophonie pour rendre hommage aux femmes et à leurs métamorphoses.
Récits initiatiques, histoires d’émancipation, transformations corporelles ou psychologiques, découvrez les livres qui nous ont marqués et venez partager les vôtres autour d’un café.
Entrée libre
Venez partager avec les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Pierre Melville vos lectures coups de cœur !
Le samedi 28 mars 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T12:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T11:00:00+02:00_2026-03-28T13:00:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire