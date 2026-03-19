Capsule d’animation les récis corlliens Océanopolis Brest

Capsule d’animation les récis corlliens

Océanopolis Agora de la Cité des Océanautes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-05-03 14:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Animation ludique et pédagogique autour d’un chariot d’animation. Vous découvrirez, grâce à un médiateur passionné, les secrets des récifs de coraux, leur importance, leurs rôles et bien entendu les menaces qui pèsent sr ces écosystèmes fragiles. Grâce à différents objets, squelettes et à un écran interactif, cette animation vous invite à manipuler, observer, comprendre tout en éveillant votre curiosité.

Informations pratiques

Durée 30 minutes.

Tout public.

Inclus dans le billet d’entrée à Océanopolis.

Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .

Océanopolis Agora de la Cité des Océanautes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

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English :

L’événement Capsule d’animation les récis corlliens Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue