Capsule d’animation les récis corlliens Océanopolis Brest
Capsule d’animation les récis corlliens Océanopolis Brest samedi 11 avril 2026.
Capsule d’animation les récis corlliens
Océanopolis Agora de la Cité des Océanautes Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-05-03 14:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Animation ludique et pédagogique autour d’un chariot d’animation. Vous découvrirez, grâce à un médiateur passionné, les secrets des récifs de coraux, leur importance, leurs rôles et bien entendu les menaces qui pèsent sr ces écosystèmes fragiles. Grâce à différents objets, squelettes et à un écran interactif, cette animation vous invite à manipuler, observer, comprendre tout en éveillant votre curiosité.
Informations pratiques
Durée 30 minutes.
Tout public.
Inclus dans le billet d’entrée à Océanopolis.
Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .
Océanopolis Agora de la Cité des Océanautes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40
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English :
L’événement Capsule d’animation les récis corlliens Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue