Capsule Radieuse

Piacé Sarthe

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-26

2026-04-04

Découvrez l’artiste Maëlle Ledauphin à Piacé le Radieux dans le cadre du Printemps du dessin.

Capsule Radieuse, du samedi 4 au dimanche 26 avril 2026.

Expositions samedis et dimanches de 14h30 à 18h et sur RDV en semaine.

Vernissage samedi 4 avril à partir de 18h30.

Entrée libre.

– JIHYE JUNG Humus in the trap Moulin de blaireau & Grange Noire

Jihye Jung (née en 1999 en Corée du Sud), diplômée de la Kaywon Highschool of Arts et des Beaux-Arts du Mans, est une artiste d’origine coréenne basée en France.

– PIERRE GAIGNARD Dragon GHz Kub d’Or

Pierre Gaignard (né en 1986, vit et travaille à Clichy) est artiste, sculpteur et réalisateur, co-fondateur du Wonder (artist-run-space) et chercheur au sein du laboratoire Effondrement des Alpes , ESAAA Annecy.

– STÉPHANE VIGNY Star Séchoir Parcours d’art contemporain

Stéphane Vigny (né en 1977 au Mans) vit et travaille entre Paris et Piacé.

Plus d’informations https://piaceleradieux.com/evenement/jihye-jung-pierre-gaignard-stephane-vigny/ .

Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 47 97 contact@piaceleradieux.com

English :

Discover the artist Maëlle Ledauphin in Piacé le Radieux as part of the Printemps du dessin.

