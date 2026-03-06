Capsule Radieuse Piacé
Découvrez l’artiste Maëlle Ledauphin à Piacé le Radieux dans le cadre du Printemps du dessin.
Capsule Radieuse, du samedi 4 au dimanche 26 avril 2026.
Expositions samedis et dimanches de 14h30 à 18h et sur RDV en semaine.
Vernissage samedi 4 avril à partir de 18h30.
Entrée libre.
– JIHYE JUNG Humus in the trap Moulin de blaireau & Grange Noire
Jihye Jung (née en 1999 en Corée du Sud), diplômée de la Kaywon Highschool of Arts et des Beaux-Arts du Mans, est une artiste d’origine coréenne basée en France.
– PIERRE GAIGNARD Dragon GHz Kub d’Or
Pierre Gaignard (né en 1986, vit et travaille à Clichy) est artiste, sculpteur et réalisateur, co-fondateur du Wonder (artist-run-space) et chercheur au sein du laboratoire Effondrement des Alpes , ESAAA Annecy.
– STÉPHANE VIGNY Star Séchoir Parcours d’art contemporain
Stéphane Vigny (né en 1977 au Mans) vit et travaille entre Paris et Piacé.
Plus d’informations https://piaceleradieux.com/evenement/jihye-jung-pierre-gaignard-stephane-vigny/ .
Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 47 97 contact@piaceleradieux.com
English :
Discover the artist Maëlle Ledauphin in Piacé le Radieux as part of the Printemps du dessin.
