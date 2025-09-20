Capsules d’Histoire(s) Tour du Petit-Sault Langres
Capsules d’Histoire(s) Tour du Petit-Sault Langres samedi 20 septembre 2025.
Capsules d’Histoire(s) 20 et 21 septembre Tour du Petit-Sault Haute-Marne
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Dans la tour du Petit-Sault deux événements historiques sont mis en avant :
◦ la visite du roi François Ier à Langres (mi-août 1521),
◦ l’affaire du Pétard (20 août 1591)
Chacun de ces événements sera évoqué via un clip sonore s’apparentant à un « radioreportage » moderne. Le principe de la restitution est d’aborder ces événements en utilisant un média actuel (en l’occurrence la « radio ») afin de leur donner à une tonalité contemporaine (micros-trottoirs, reportages « en direct », interviews, bruitages…). Ces clips sonores de quelques minutes seront diffusés en boucle à l’intérieur de la tour.
Tour du Petit-Sault Langres, promenade de Montréal Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est
La radio explore le temps ! Vivez en direct les événements qui ont marqué l’histoire de Langres Langres remparts
Service Patrimoine PAH