Capsules d’Histoire(s) Tour du Petit-Sault Langres

Capsules d’Histoire(s) 20 et 21 septembre Tour du Petit-Sault Haute-Marne

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans la tour du Petit-Sault deux événements historiques sont mis en avant :

◦ la visite du roi François Ier à Langres (mi-août 1521),

◦ l’affaire du Pétard (20 août 1591)

Chacun de ces événements sera évoqué via un clip sonore s’apparentant à un « radioreportage » moderne. Le principe de la restitution est d’aborder ces événements en utilisant un média actuel (en l’occurrence la « radio ») afin de leur donner à une tonalité contemporaine (micros-trottoirs, reportages « en direct », interviews, bruitages…). Ces clips sonores de quelques minutes seront diffusés en boucle à l’intérieur de la tour.

Tour du Petit-Sault Langres, promenade de Montréal Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

La radio explore le temps ! Vivez en direct les événements qui ont marqué l’histoire de Langres Langres remparts

Service Patrimoine PAH