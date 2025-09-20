Capsules d’Histoire(s) Tour du Petit-Sault Langres

Capsules d’Histoire(s) Tour du Petit-Sault Langres samedi 20 septembre 2025.

Capsules d’Histoire(s) 20 et 21 septembre Tour du Petit-Sault Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans la tour du Petit-Sault deux événements historiques sont mis en avant, à savoir la visite du roi François Ier à Langres (mi-août 1521) et l’affaire du Pétard (20 août 1591).

Chacun de ces événements sera évoqué via un clip sonore s’apparentant à un « radioreportage » moderne. Le principe de la restitution est d’aborder ces événements en utilisant un média actuel (en l’occurrence la « radio »), afin de leur donner à une tonalité contemporaine (micros-trottoirs, reportages « en direct », interviews, bruitages…). Ces clips sonores de quelques minutes seront diffusés en boucle à l’intérieur de la tour.

Tour du Petit-Sault 1 Rue Richard de Foulon, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 03 25 86 86 21 Cette tour d’artillerie en forme de U et aux flancs allongés était destinée à contrôler l’angle nord-ouest de l’enceinte et la route de Paris passant à ses pieds. Dotée d’énormes embrasures et de murs dont l’épaisseur atteint sept mètres, ses dispositions intérieures épousent la déclivité du terrain. Les deux salles aux voûtes puissantes sont reliées entre elles par un escalier monumental et supportent une vaste terrasse d’artillerie.

Les parements extérieurs décorés de bossages et équipés de gargouilles viennent rehausser le relief et l’accroche esthétique de la tour.

Profitant des travaux occasionnés par la construction d’un tel édifice, la Chambre de Ville obtint le creusement d’un puits public initialement pourvu d’une margelle.

Naturellement défendue par des pentes abruptes, cette partie de l’enceinte ne requérait pas une telle surabondance de moyens. Composition particulièrement habile, impressionnante et surdimensionnée, cet ouvrage met en scène la vocation militaire de Langres au début du XVIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine PAH