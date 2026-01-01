Captain Carson Bal Country Chez Paulette Pagney-derrière-Barine
Captain Carson Bal Country Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Tarif : 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Carson’n’ Co vous propose pour la sixième année consécutive un après-midi country.
Ce bal sera animé par le groupe Captain Carson.
Cet après-midi country séduira aussi bien les danseurs des clubs de danse country de la région que les amateurs de musique country-rock.Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
English :
For the sixth year running, Carson’n’Co is offering a country afternoon.
The dance will be hosted by the group Captain Carson.
This country afternoon will appeal to dancers from local country dance clubs and country-rock music fans alike.
