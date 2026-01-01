Captain Carson Bal Country Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Carson’n’ Co vous propose pour la sixième année consécutive un après-midi country.

Ce bal sera animé par le groupe Captain Carson.

Cet après-midi country séduira aussi bien les danseurs des clubs de danse country de la région que les amateurs de musique country-rock.Tout public

12 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the sixth year running, Carson’n’Co is offering a country afternoon.

The dance will be hosted by the group Captain Carson.

This country afternoon will appeal to dancers from local country dance clubs and country-rock music fans alike.

L’événement Captain Carson Bal Country Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-01-08 par MT TERRES TOULOISES