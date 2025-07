Captain Fantastic – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-30 22:15 –

Gratuit : oui Tout public

Projection en plein air : « Captain Fantastic » de Matt Ross(Etats Unis – 2016) – 2h – en VO sous-titrée en français Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, Ben et Leslie élèvent leurs enfants loin de la société, selon une éducation alternative qui rejette les valeurs capitalistes et consuméristes. Mais un événement tragique les force à se confronter au monde extérieur. Ce road-movie utopiste explore avec finesse les liens familiaux, les idéaux américains et la quête d’absolu. Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, Samantha Isler Séance sous-titrée pour personnes sourdes et malentendantes La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://www.auxheuresete.com/