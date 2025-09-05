Captain & Grill en fête Quai Tony Penne-d’Agenais
Captain & Grill en fête Quai Tony Penne-d’Agenais vendredi 5 septembre 2025.
Captain & Grill en fête
Quai Tony Captain & Grill Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Soirée grillade, buvette, glaces artisanales et concert de Guillaume PARMA.
Soirée grillade, buvette, glaces artisanales et concert de Guillaume PARMA. .
Quai Tony Captain & Grill Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 84 08 14
English : Captain & Grill en fête
Grill evening, refreshment bar, homemade ice creams and concert by Guillaume PARMA.
German : Captain & Grill en fête
Grillabend, Getränkestand, selbstgemachtes Eis und Konzert von Guillaume PARMA.
Italiano :
Serata barbecue, bar, gelati artigianali e concerto di Guillaume PARMA.
Espanol : Captain & Grill en fête
Noche de barbacoa, bar de refrescos, helados caseros y concierto de Guillaume PARMA.
L’événement Captain & Grill en fête Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Fumel Vallée du Lot