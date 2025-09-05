Captain & Grill en fête Quai Tony Penne-d’Agenais

Captain & Grill en fête

Quai Tony Captain & Grill Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Soirée grillade, buvette, glaces artisanales et concert de Guillaume PARMA.

Quai Tony Captain & Grill Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 84 08 14

English : Captain & Grill en fête

Grill evening, refreshment bar, homemade ice creams and concert by Guillaume PARMA.

German : Captain & Grill en fête

Grillabend, Getränkestand, selbstgemachtes Eis und Konzert von Guillaume PARMA.

Italiano :

Serata barbecue, bar, gelati artigianali e concerto di Guillaume PARMA.

Espanol : Captain & Grill en fête

Noche de barbacoa, bar de refrescos, helados caseros y concierto de Guillaume PARMA.

