Captation mémorielle ? Rencontre entre mémoire et intelligence artificielle Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes

Captation mémorielle ? Rencontre entre mémoire et intelligence artificielle Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes samedi 18 octobre 2025.

Captation mémorielle ? Rencontre entre mémoire et intelligence artificielle 18 et 19 octobre Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Alpes-Maritimes

Entrée Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-19T09:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

A découvrir !

Plongez dans une expérience innovante où l’architecture devient récit. Grâce à l’application SKRIBI, cet atelier vous invite à explorer les bâtiments de la Commune d’Antibes à travers des documents d’archives, des témoignages et des images commentées.

Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins 12 rue Andreossy. Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 10 https://archives.ville-antibes.fr Les Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins sont un service patrimonial dédié à la mémoire de la ville, accessible à tous et riche en ressources historiques, administratives et culturelles.

Mission et rôle

Les Archives municipales ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits par l’administration communale, ainsi que ceux confiés par des particuliers ou associations liés à la ville. Elles participent activement à la constitution et à la diffusion de la mémoire antiboise et juanaise.

Services proposés

• Salle de lecture ouverte au public : accessible gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité, elle permet de consulter des documents pour des recherches administratives, généalogiques ou historiques.

• Service éducatif : propose des activités pédagogiques pour les établissements scolaires et les groupes, afin de découvrir le patrimoine local.

• Expositions et événements : les Archives organisent régulièrement des expositions thématiques et des conférences, comme celles sur le Fort Carré ou l’histoire du Garden Beach.

Informations pratiques

• Adresse : 12 rue du Général Andréossy, 06600 Antibes

• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

• Contact : archives@ville-antibes.fr

• Site officiel : archives.ville-antibes.fr Entrée Libre et gratuite

Parkings Fort Carré (gratuit)/ Navette gratuite depuis la Vieille Ville https://www.antibes-juanlespins.com/information/actualites/navettes-gratuites

Racontez l’architecture à travers un outil innovant avec l’application SKRIBI. entre mémoire et intelligence artificielle, participez à la réalisation d’un livre.

©mairie_antibes