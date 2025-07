Captieux en fête Captieux

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-27

2025-07-24

Le comité des fêtes de Captieux vous propose un programme très complet pour la fête de village de cette année au programme de nombreuses animations musicales, chars décorés, course landaise officielle, course d’orientation et restauration et fête foraine tout le weekend.

Retrouvez le programme complet des festivités en téléchargeant le programme ! .

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 21 93

