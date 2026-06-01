CAPTURE D’ÉCRANS #25 ★ TEMPS CONVIVIAL QUIZ & BANQUET PRODUITS LOCAUX + LA FERME À GÉGÉ & RENCONTRE ANIMÉE PAR LES VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

CAPTURE D’ÉCRANS #25 ★ TEMPS CONVIVIAL QUIZ & BANQUET PRODUITS LOCAUX + LA FERME À GÉGÉ & RENCONTRE ANIMÉE PAR LES VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ Mardi 2 juin, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:41:00+02:00

Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:41:00+02:00

Dans le cadre du projet Horizon Inclusion, le Café des images ouvre grand ses portes et ses écrans aux volontaires Cinéma & Citoyenneté d’Unis-Cité en Normandie. À cette occasion, il.elles vous proposent une soirée pleine de découvertes au Café des images autour du film La Ferme à Gégé, qui met à l’honneur les fermes pédagogiques. Lauréat du grand prix du Festival Caméras des champs 2022, le documentaire de Florent Verdet est une véritable source d’inspiration concernant les initiatives citoyennes d’éducation à la nature. La projection est suivie d’une rencontre avec Gérard Coutance, alias “Gégé”.

★PROGRAMME DE LA SOIRÉE

→ Dès 19h • Au Café du ciné

TEMPS CONVIVIAL à la rencontre des publics autour d’un quiz et d’un banquet avec dégustation de produits locaux

→ 20h30 • Projection du film + Rencontre avec Gérard Coutance animée par les volontaires d’Unis-cité

LA FERME À GÉGÉ

Film documentaire de Florent Verdet • France • 2023 • 1h11 • VF

Dans les années 1990, Gérard Coutance, alias “Gégé”, subit de plein fouet les conséquences d’un endettement conséquent. Face au mur, l’homme transforme sa ferme, située en Normandie, en un lieu où il accueille des enfants issus de tous horizons, qui viennent y découvrir les animaux et leurs habitudes. L’idée se révèle lumineuse, et sera d’ailleurs récompensée d’un prix remis par l’Etat français. Mais désormais proche de la retraite, Gégé tente, en vain, de trouver un repreneur pour cet endroit unique en France. L’absence de successeur semble mener tout droit à la fermeture d’un espace pédagogique adulé des enfants et des parents.

Caméras des champs – Festival international du film documentaire sur la ruralité 2022 • Grand Prix

️ Tarifs habituels du café et du cinéma

4,50€ pour les étudiant.es et les moins de 26 ans

CAPTURE D’ÉCRANS • 15/25 ans

Régulièrement, le Café des images propose de « capturer » des espaces de programmation classique pour y organiser des expérimentations / innovations au sein de la salle de cinéma, en collaboration avec les jeunesses du territoire. Contenus différents, formats hybrides, approches décalées… on se lâche complètement pour imaginer ensemble la salle de cinéma de demain !

HORIZON INCLUSION

À travers des ateliers, le Café des images transmet les clés de la programmation aux habitant·es, pour en faire un levier de lutte contre les discriminations. En choisissant les films, des intervenants, des temps conviviaux, les participant.e.s s’approprient l’écran pour porter haut les valeurs d’inclusion. Un parcours de création et de programmation collective où l’on apprend les métiers du cinéma tout en agissant concrètement sur les représentations de notre société.

Projet financé par la Dreets.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F564986/D1780425000/VF/251374/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma Florent Verdet