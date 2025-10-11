CAPTURE L’ÂME DES MONUMENTS Aniane

CAPTURE L’ÂME DES MONUMENTS Aniane samedi 11 octobre 2025.

50 boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – – 40 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Avec Lisa Fullenwarth, photographe vidéaste, donnez vie à tout ce que vous imaginez, simplement en maîtrisant quelques fondamentaux.

Créer une vidéo de qualité ne s’improvise pas. Mais avec les bonnes bases, il devient possible de transformer n’importe quelle idée en une réalisation percutante et esthétique.

Dans cette masterclass, découvrez les essentiels de la réalisation vidéo

cadrages, mouvements de caméra, lumière et montage. Autant de techniques pour filmer et monter des vidéos qui traduisent une vision avec justesse, force et créativité.

Déjeuner partagé, tiré du sac dans le jardin de l’abbaye.

– Public amateur confirmé

– Réservation obligatoire

– Venir équipé de votre matériel photo/vidéo et si possible de votre ordinateur avec logiciel de montage vidéo.

En partenariat avec ISO Photo. .

English :

With video photographer Lisa Fullenwarth, you can bring to life whatever you imagine, simply by mastering a few basics.

German :

Mit der Video-Fotografin Lisa Fullenwarth können Sie alles, was Sie sich vorstellen, zum Leben erwecken, indem Sie einfach ein paar Grundlagen beherrschen.

Italiano :

Con la fotografa Lisa Fullenwarth, potrete dare vita a qualsiasi cosa possiate immaginare, semplicemente padroneggiando alcune nozioni di base.

Espanol :

Con la videógrafa Lisa Fullenwarth, podrás dar vida a cualquier cosa que imagines, simplemente dominando unos pocos aspectos básicos.

